Nicolas Sarkozy : Sa mère Andrée, dite Dadu, est morte

L'entourage de Nicolas Sarkozy a confirmé une bien triste nouvelle à nos confrères du Figaro : la mort d'Andrée Sarkozy, mère de l'ancien président, à l'âge de 93 ans dans la nuit de mardi à mercredi 13 décembre 2017.

Celle que ses proches surnommaient affectueusement Dadu était la mère de Nicolas (62 ans) et ses frères, Guillaume (66 ans) et François (60 ans). Leur père est l'artiste-peintre Paul (Pál) Sarkozy qui s'est ensuite remarié trois fois ; il a eu Caroline (50 ans) et Olivier (48 ans), époux de Mary-Kate Olsen, avec sa dernière épouse Christine de Ganay.

Comme le rappellent nos confrères du Figaro.fr, Andrée Sarkozy était très proche de son fils Nicolas. D'elle, il disait aux journalistes Bernard Pascuito et Olivier Biscaye dans leur livre Les politiques aussi ont une mère : "Je lui dois plus que tout, elle m'a élevé dans tous les sens du terme."

Au printemps 2008, alors que Nicolas Sarkozy est à l'Elysée et vient d'épouser Carla Bruni, Andrée Sarkozy a accordé une interview touchante à OmegaTV.tv. Elle racontait de son fils qu'il était enfant en compétition avec ses frères et qu'il collectionnait les timbres comme son grand-père. Elle s'attardait ensuite sur les rapports qu'elle entretenait avec ses belles-filles. De Carla, elle n'avait que des choses délicieuses à dire : "Je crois que Carla est une fille qui réunit un nombre de qualités tout de même exceptionnelles : elle est très belle, très intelligente, très drôle et très gentille. C'est un bilan pour une bonne femme ! Elle est très bien élevée... Elle est parfaite..." Pour la mort d'Andrée Sarkozy, Carla Bruni ne peut malheureusement être aux côtés de son époux puisqu'elle est attendue ce mercredi soir, sur scène, à Istanbul. L'artiste en est particulièrement bouleversée.

Andrée Sarkozy, hospitalisée depuis quelques semaines, est morte à l'hôpital Percy.