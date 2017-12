Nicole Scherzinger sort le décolleté XXL et joue les serveuses en soirée

À 39 ans, Nicole Scherzinger n'a rien perdu de sa superbe, bien au contraire. Même si l'heure de gloire à la tête des Pussycat Dolls semble s'éloigner dans le passé, la chanteuse américaine d'origine hawaïenne continue d'étaler sa beauté incandescente à la face du monde. La future quadragénaire nous a encore offert un spectacle digne de ce nom vendredi 1er décembre 2017 à Londres, où elle prenait part à la soirée Brilliant is Beautiful. Et le moins qu'on puisse dire, que c'est Nicole ne pouvait pas passer inaperçue...

Difficile, en même temps, vu le décolleté XXL que la bombe arborait. La chanteuse avait opté pour une robe moulante noire avec un col en V ultra-plongeant, magnifiant sa poitrine plaquée par sa robe. Élégante et sexy à la fois, Nicole Scherzinger a tout simplement volé la vedette à la star locale du soir, la non moins charismatique et divine Elizabeth Hurley (52 ans, rappelons-le). Lors du dîner qui a suivi, les deux bombes ont continué à aimanter les regards, poussant le sens du show à son paroxysme en jouant les serveuses au milieu des convives et happy few. Autant dire que tous les regards étaient tournés vers elles. Une bonne manière aussi de faire braquer les projecteurs sur la cause caritative de la soirée, à savoir celle du fonds Artists for Peace and Justice Global Education, qui vise à débloquer des bourses pour les jeunes femmes étudiantes du monde entier.

À cette soirée étaient notamment présentes Lara Lieto (la chérie d'Adrien Brody), Hofit Golan, Petra Nemcova, Arizona Muse, Sarah Ferguson mais aussi une certaine Chelsy Davy, ex-girlfriend du prince Harry et dont c'est la première apparition publique depuis que son ancien petit ami a annoncé son mariage prochain avec l'actrice Meghan Markle.