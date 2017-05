Nikki Reed enceinte : L'actrice attend son premier enfant avec Ian Somerhalder !

Nikki Reed et Ian Somerhalder vont devenir parents pour la première fois ! L'actrice américaine de 28 ans a annoncé sa grossesse sur Instagram, avec une jolie photo de son baby-bump et a partagé sa joie.

"Hello, mon tout petit. Je te connais mais uniquement parce que je te ressens. Comment est-ce possible de déjà autant aimer quelqu'un ? Tout ce que je sais, avec certitude, c'est que c'est le sentiment le plus fort que j'ai jamais ressenti. Nous partageons ce corps depuis déjà un bon moment et nous avons déjà fait tant d'expériences ensemble. Nous sommes impatients de te rencontrer... On t'aime. Tes parents", a commenté Nikki Reed.

Dans la foulée, son époux Ian Somerhalder, a lui aussi pris la parole pour faire part de son bonheur. L'acteur de Vampire Diaries a écrit : "A l'attention de nos amis, notre famille et au reste du monde. De mes 38 années sur cette planète, je n'ai jamais expérimenté quelque chose de plus puissant et beau que cela. Je ne peux penser à rien de plus excitant que ce prochain chapitre qui s'écrit et nous voulions que vous l'entendiez de notre part d'abord."