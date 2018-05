Nikola Lozina célibataire : Il se sépare déjà de sa petite amie !

Nikola Lozina a vécu plusieurs ruptures qui l'ont marqué. Avant Dita Istrefi, il a vécu une belle histoire d'amour avec Jessica Thivenin (rencontrée sur le tournage des Ch'tis et les Marseillais VS Le Reste du monde en 2016) qui se serait finie à cause d'une infidélité. Le jeune homme de 24 ans a également partagé la vie de Milla Jasmine, de Fidji Ruiz et de Maeva Ghennam. Aujourd'hui, Nikola Lozina ne croit plus vraiment en l'amour, comme il l'a confié à nos confrères de Télé Star : "Mes relations ces temps-ci sont très très brèves, vous avez raison. Je n'arrive plus à retrouver une personne qui m'intéresse, qui m'inspire non-stop 24h/24. Je ne suis tombé amoureux qu'une seule fois dans ma vie, ça sera une fois et pas dix. J'ai du mal à retrouver une personne parce que je me méfie et je n'y crois plus et voilà, quand tu n'y crois plus, c'est que ça ne va plus."