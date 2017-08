Nikos Aliagas barbu et torse nu : L'animateur plus séduisant que jamais !

Depuis quelques semaines, alors qu'il est en vacances en Grèce, Nikos Aliagas a adopté un nouveau look. Ainsi, s'il apparaissait toujours tiré à quatre épingles aux commandes de The Voice sur TF1, l'animateur de 48 ans ne se rase plus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa barbe poivre et sel le rend on ne peut plus sexy...

Mercredi 9 août, Nikos Aliagas a de nouveau fait sensation. En story sur Instagram, le photographe a partagé de nouvelles photos de son séjour. Cette fois-ci, il est apparu toujours aussi barbu et torse nu, une serviette de bain autour de la taille ! Coiffé d'un chapeau de paille, Nikos Aliagas a dévoilé sa carrure d'athlète et en a fait fondre plus d'un.

Et ce n'est pas la première fois que le beau quadragénaire s'affiche barbu et sexy. En juillet dernier déjà, il avait publié une photo de lui dévoilant son nouveau look, la chemise ouverte. Puis, plus récemment, lors d'un Facebook Live, Nikos Aliagas avait divisé les internautes. Toujours bien barbu, il avait alors lâché : "Pendant un mois, je décroche totalement, limite Robinson Crusoé."

Si cette nouvelle tendance avait divisé ses fans, l'animateur avait quant à lui confié se plaire ainsi. Plus encore, il avait indiqué que s'il avait pu, il aurait arboré un tel look toute l'année. "Mais c'est compliqué", avait alors ajouté Nikos Aliagas.