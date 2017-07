Nikos Aliagas : Chemise ouverte et barbe grise, son nouveau look est très sexy

Costume près du corps, rasage de près... Nikos Aliagas affiche toujours un look propre et sage lorsqu'il passe à l'antenne. Actuellement en vacances en Grèce, la star de TF1 se lâche et se dévoile plus sexy que jamais.

Depuis le début de son séjour, l'animateur régale ses followers sur Instagram avec ses photos prises en noir et blanc. Mais ce que le photographe déjà exposé a dévoilé dans sa story éphémère (son contenu est effacé au bout de 24h) est tout aussi intéressant : des images de lui assez surprenantes.

Sur une première, on peut en effet voir le beau quadragénaire prendre la pose avec son appareil photo, la chemise suffisamment ouverte pour laisser entrevoir son torse bronzé. Sur cette image ainsi qu'une autre, colorée cette fois, on découvre aussi l'homme avec une moustache et une barbe grises. Un look loin d'être sage et qui lui va à ravir !