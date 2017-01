Nikos Aliagas : Vernissage en famille, les parents de Grégory Lemarchal présents

La photo est pour lui bien plus qu'un passe-temps, c'est une véritable passion. Jamais sans son appareil qu'il emmène partout avec lui, surtout lorsqu'il interviewe les plus grandes stars internationales pour son émission 50 min inside sur TF1 ou pour De quoi j'ai l'air sur Europe 1, Nikos Aliagas expose ses oeuvres sur les grilles du palais Brogniart, en plein Paris. Mais il n'est pas question de people pour L'Épreuve du temps, mais de personnes qui l'ont marqué. Comme ce vieil homme de 94 ans qu'il évoque dans les colonnes du Parisien ce mardi 17 janvier. "Je l'ai rencontré par hasard, près de la frontière entre la Grèce et la Turquie. Il avait connu toutes les guerres. (...) J'aime ces visages de parchemin. Et les mains ne trichent pas", confie-t-il au quotidien.