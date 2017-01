Grégory Lemarchal, "Pour mieux s'aimer" : Patrick Fiori donne vie à sa chanson

Nikos Aliagas avait bien raison, en ouvrant la grande soirée hommage à Grégory Lemarchal, de clamer que, bientôt dix ans après la mort du jeune chanteur révélé par la Star Academy, emporté à 23 ans le 30 avril 2007 par la mucoviscidose, son "étoile brille avec la même intensité". Dix ans après, l'histoire continue, a justement rappelé l'événement organisé sur la scène du Zénith de Paris samedi 7 janvier et retransmis sur TF1, qui a lancé un grand appel aux dons pour la construction d'une Maison Grégory Lemarchal afin d'améliorer le quotidien des malades - dont certains étaient présents dans le public.

L'un des nouveaux chapitres de cette histoire loin d'être finie, c'est la révélation d'une chanson inédite de Grégory Lemarchal, qui a laissé une quarantaine de textes avant de nous quitter. Celui-ci, intitulé Pour mieux s'aimer, a été mis en musique par Christophe Beucher. "C'est le dernier titre que j'avais fait écouter à Grégory à l'hôpital. Il avait tout de suite adhéré à la mélodie et voulait l'enregistrer. Mais il n'a malheureusement pas eu le temps", a expliqué Olivier Ottin, qui fut son manager, au journal Le Parisien.

Pour l'interpréter, Pierre et Laurence Lemarchal ont choisi Patrick Fiori, parrain de l'Association Grégory Lemarchal, qui fut comme le grand frère de Greg avant, pendant et après la Star Academy : "Le terme me convient, commentait d'ailleurs le chanteur dans les colonnes du Parisien. Je l'ai aimé, ce garçon (...) Et puis il me demande un jour si c'est une bonne idée de faire la Star Ac. Je lui dis : 'Fonce et si tu gagnes, c'est bien'. Depuis le début, il est malade, mais jamais il ne me le dit. Et jamais il ne se plaindra." Accompagné au piano par Yvan Cassar, qui en a signé les arrangements et a "gardé le piano d'origine, ajouté une guitare, des violons", Patrick Fiori donne naissance à ce legs de Greg dans un silence religieux et une émotion palpable. Les phrases mélodiques agiles et les envolées vocales de Pour mieux s'aimer rappellent la virtuosité de Grégory - on croirait presque l'entendre... "Croyez-moi, c'est pas simple de chanter comme lui", soulignait quelques minutes plus tôt, bouleversé en évoquant ce texte qu'il a en héritage, le chanteur d'origine corse.

Greg est tombé amoureux de cette chanson

A l'issue de l'interprétation, Pierre et Laurence Lemarchal rejoignent Patrick Fiori et Nikos sur scène : "Pour nous, c'est un moment important qui vient de se passer, dit le papa du défunt artiste. Cette chanson, Pour mieux s'aimer, elle a été écrite par Greg. Il a entendu la musique sur son lit d'hôpital, à l'hôpital Foch, on ne va rien cacher. Il est tombé amoureux de cette chanson, de cette mélodie, de cette mélodie sur ces paroles. On ne pouvait que faire chanter Patrick sur cette chanson, c'est nous qui l'avons voulu. Le must, on a demandé à Yvan, qui a fait le premier album de Grégory, de nous faire l'arrangement de cette chanson, et l'histoire est très, très belle. Merci les amis."

La chanson Pour mieux s'aimer était disponible en téléchargement dès la fin de l'émission. A ce moment-là, ce sont plus de 2 millions d'euros de dons qui avaient déjà été récoltés en vue de construire la Maison Grégory Lemarchal.

C'est à nouveau à Patrick Fiori qu'est revenu l'honneur de chanter pour clore cette formidable soirée en interprétant Le Lien, un titre qu'il a coécrit avec Julie Zénatti pour Grégory Lemarchal, issu de son album posthume La voix d'un ange.