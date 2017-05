Nikos Aliagas endeuillé : Le papa de l'animateur est mort...

Nikos Aliagas, célèbre animateur de TF1, vit actuellement des heures difficiles. L'homme de 47 ans a perdu son papa, Andreas Aliagas. Né le 21 mai 1938, il aurait célébré son 79e anniversaire dans quelques jours.

C'est lundi soir, dans un hôpital de la région d'Athènes en Grèce, que le père de famille s'est éteint après avoir longuement et très courageusement lutté contre la maladie. Andreas Aliagas (78 ans) s'est battu toute sa vie pour sa famille. Arrivé en France en février 1964, le tailleur immigré a réussi à se faire une place dans le métier et a travaillé pour les plus grandes maisons de couture, comme Dior, et conçu les costumes d'Alain Delon - ceux du film Borsalino, entre autres.

Comme l'a déclaré l'animateur de 50 Minutes Inside et The Voice sur TF1, il était très fier de son papa. "Mon père a connu la dictature, la famine... Il est venu avec rien, avec une valise... Il a connu des AVC, il a eu des histoires... Mais mon père fait partie d'une génération de pudiques. Ils ne se plaignent pas. (...) Mes copains de classe, quand ils allaient faire de la natation ou de l'escrime et qu'ils me voyaient faire des livraisons avec mon père, ça ne faisait pas très branché. Et je n'avais pas les dernières chaussettes ou chaussures à la mode. Mais je suis fier de ça...", avait-il expliqué dans Salut les Terriens ! en avril 2016. Pour ses enfants, Nikos et Maria, Andreas a toute sa vie été un super papa. Un patriarche fier de son fils, qui avait assisté en mars 2016 à l'inauguration de l'exposition photographique de l'homme de télévision, intitulée Corps et âmes, à la Conciergerie à Paris.

C'est pour cette raison que le présentateur - qui fêtera ses 48 ans le 13 mai - était absent mardi 9 mai du programme C'est Canteloup ! sur TF1. Les obsèques auront lieu très rapidement et dans la plus grande intimité. L'animateur sera donc encore absent des écrans pour quelques jours.Très proche de sa famille, de sa mère Harula et sa soeur Maria, Nikos Aliagas a rendu hommage à son papa en donnant son prénom à son deuxième enfant, un fils né le 5 octobre 2016 de ses amours avec la belle Tina.

La rédaction de Purepeople.com s'associe au chagrin de Nikos, de sa famille et de ses proches, et leur adresse ses plus sincères condoléances.

Pour ceux qui reprendront cette information merci d'en respecter la teneur.