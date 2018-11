Nikos Aliagas : Complice avec sa compagne Tina, il dévoile ses oeuvres

C'est sur le toit de la Grande Arche de La Défense à Paris que Nikos Aliagas a dévoilé ses dernières oeuvres photographiques. En plus de travailler à la télévision (TF1) et à la radio (Europe 1), l'homme de 49 ans est également photographe et ce n'est pas la première fois qu'il expose.

Perchée à 110 mètres au-dessus du sol, l'exposition met en lumière des portraits d'enfants, de vieillards, de paysans, réalisés par l'animateur lors de ses voyages au Sri Lanka, à Cuba ou en Grèce, faisant de ces anonymes des oeuvres d'art. Pour le vernissage de ce rendez-vous culturel, Nikos Aliagas était entouré de ses proches. Il a en effet pris la pose face aux photographes avec sa compagne et la mère de ses enfants – Agathe (5 ans) et Andreas (2 ans) –, Tina Grigoriou. La jolie blonde était particulièrement en beauté dans son tailleur pantalon rouge.

Nikos Aliagas a toujours pu compter sur le soutien de sa famille. Ainsi, étaient également présentes Harula, sa mère, et Maria, sa soeur. Grand absent de cet événement, le père de l'animateur, Andreas, décédé en 2017. Fier de son fils, il avait assisté en mars 2016 à l'inauguration de l'exposition photographique de l'homme de télévision intitulée Corps et âmes, à la Conciergerie à Paris.

Des personnalités ont également fait le déplacement, à l'instar d'Ophélie Meunier, Liane Foly, Jean-Paul Rouve, Christophe Beaugrand et Guillaume Lacroix. Etaient également présents, Thierry Moreau, Fabien Lecoeuvre et Laurent Guimier, vice-président d'Europe 1, RFM et Virgin Radio.

Comme le rapporte le Parisien, le célèbre animateur, qui a déjà dévoilé les photos de cette exposition au Palais Brongniart, en Grèce ou en Belgique, s'est dit "honoré de pourvoir exposer dans un endroit aussi prestigieux".

L'Epreuve du Temps - Instants photographiques est à découvrir tous les jours de 10 heures à 19 heures (Entrée libre) jusqu'au 6 janvier.