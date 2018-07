Nikos Aliagas et Tina Grigoriou : Fous de joie et amoureux en tribunes

Dimanche 15 juillet 2018, c'était le grand jour. La France affrontait la Croatie lors de la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie et à l'issue de ce match, les Bleus sont ressortis grands vainqueurs. Pour l'occasion, nombreux people se sont envolés à Moscou, comme Nagui, les Miss France, ou encore Laurence Ferrari.

Parmi les chanceux à avoir assisté au triomphe d'Antoine Griezmann et de ses coéquipiers, on retrouvait Nikos Aliagas et sa femme, Tina Grigoriou. L'animateur télé, qui fera sa rentrée à la radio, s'est en effet retrouvé en tribunes pour vivre ce moment historique. S'il a partagé quelques photos sur son compte Instagram, il s'est également fait photographier en plein moment d'euphorie au côté de sa compagne avec qui il est en couple depuis 2011. "Un moment suspendu, unique, où la France était le centre du monde", déclarait-il lundi matin au micro d'Europe 1.

Pour rappel, Nikos a décidé de stopper l'animation de C'est Canteloup ! sur TF1 à l'automne prochain et c'est Alessandra Sublet qui prendra sa place. De son côté, il relèvera le lourd défi de prendre les commandes de la matinale d'Europe 1.