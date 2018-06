Alessandra Sublet dans "C'est Canteloup" : "Je ne pique pas la place de Nikos"

À la rentrée prochaine, Alessandra Sublet fera son retour à l'antenne sur TF1 dans C'est Canteloup au côté de l'imitateur Nicolas Canteloup. En effet, Nikos Aliagas a décidé d'arrêter d'animer le programme humoristique quotidien afin de se consacrer à ses autres activités.

L'animatrice et productrice de 41 ans s'est exprimée auprès de nos confrères du Parisien ce 22 juin 2018 sur ce nouveau défi qu'elle n'a pas vraiment vu venir : "J'ai été surprise par la proposition de Jean-Marc Dumontet [le producteur de Nicolas Canteloup, NDLR]. J'ai pris le temps de réfléchir... Là, je me lance un vrai défi. L'exercice est beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine. C'est le contraire d'un rôle de passe-plats", a-t-elle révélé. Et d'indiquer à propos de la touche qu'elle souhaite ajouter au programme en septembre prochain : "On va retravailler le rôle cet été pour y apporter un peu de ma personnalité et de ma spontanéité. Je ne compte pas juste lire un prompteur et rire aux blagues de Nicolas. La star, c'est lui, mais je vais aussi tenter de le déstabiliser. J'aimerais surprendre !"

Alessandra Sublet a également insisté sur un point : elle n'a jamais souhaité prendre la place de Nikos aliagas... C'est bien l'animateur de The Voice qui a décidé de tourner la page de sa collaboration avec Nicolas Canteloup. "Je ne pique la place de personne. C'est d'abord Nikos qui a décidé d'arrêter. Il m'a d'ailleurs proposé de faire un passage de témoin à la rentrée. C'est un animateur exceptionnel, un ami aussi avec une âme de journaliste", a-t-elle insisté.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosques.