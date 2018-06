Nikos Aliagas : Le nom de sa remplaçante sur TF1 dévoilé !

En plein mercato télé, il y a du mouvement. Nikos Aliagas, qui reprend dès la saison prochaine la matinale d'Europe 1, cède sa place aux commandes de C'est Canteloup, sur TF1. Et d'après les informations de nos confrères du Parisien, la chaîne a déjà trouvé celle qui le remplacera dans l'émission humoristique.

Il s'agit d'Alessandra Sublet, plutôt discrète ces derniers temps dans les médias. La jolie brune de 41 ans, qui aurait été approchée par France Télévisions et le groupe Canal pour d'autres projets, aurait accepté la proposition de la Une. Dès la rentrée, elle officiera donc au côté de l'imitateur de renom Nicolas Canteloup du lundi au vendredi juste après le 20h de TF1.

L'animatrice connaît déjà la maison. En effet, à la rentrée 2015, Alessandra Sublet rejoignait la Une dans le but de présenter des émissions de prime et développer de nouveaux formats. Sa dernière apparition télé date de novembre 2017 lorsqu'elle avait dressé, sur TMC, le portrait du footballeur Antoine Griezmann.

Rappelons que, de son côté, Nikos Aliagas quitte C'est Canteloup mais pas TF1. En effet, l'animateur et photographe continuera d'animer The Voice et devrait garder les manettes du magazine 50 Minutes Inside.