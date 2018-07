Nikos Aliagas le matin sur Europe 1 : Ce qui l'a convaincu d'y aller !

À 49 ans, Nikos Aliagas n'a pas fini de nous surprendre. Après avoir passé ces dix-huit dernières années à la tête des programmes forts deTF1, l'animateur retourne vers le journalisme en confirmant son arrivée à la matinale d'Europe 1. Un énorme challenge pour lui mais aussi pour la chaîne qui continue de voir ses audiences baisser.

Interrogé par Le Parisien ce mercredi 4 juillet 2018, Nikos s'exprime pour la première fois sur les raisons qui l'ont poussé à remplacer Patrick Cohen. "Pour le défi ! Quand Arnaud Lagardère et Laurent Guimier (directeur de la radio) m'ont glissé l'idée, j'ai été honoré. Ça fait huit ans que je suis dans cette radio. Je me suis demandé en quoi je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. J'ai un lien fort avec la rédaction mais aussi avec les auditeurs. Et l'auditeur est au coeur du projet de Laurent Guimier."

Nikos a tout de même été contraint de renoncer à Nicolas Canteloup dans le programme humoristique C'est Canteloup sur TF1 pour rejoindre la nouvelle grille d'Europe 1 : "J'ai pris le temps de réfléchir, par respect pour TF1 et pour les gens avec qui je travaille depuis maintenant dix-huit ans. Je voulais être transparent et réglo, ça a pris un peu de temps. (...) Ça peut paraître un peu abstrait, mais mon instinct me dit d'y aller. Je me suis dit que la vie était courte."

Si Nikos perd sa place, au profit d'Alessandra Sublet, au côté de Nicolas Canteloup sur TF1, il ne dit pas au revoir à son copain pour autant car il le retrouvera chaque matin sur Europe 1. En effet, l'imitateur est renouvelé pour une nouvelle saison sur la radio. Dans son interview, Nikos dévoile d'ailleurs l'équipe qui l'entourera chaque matin : "Audrey Crespo-Marat pour l'interview, David Abiker pour la revue de presse, Jean-Michel Aphatie pour la politique. Julie et Laurent Cabrol seront là."

Par ailleurs, Nikos sera toujours aux commandes de ses émissions phares sur la première chaîne française : "Ma rentrée, c'est Europe 1 et je continuerai à défendre mes programmes sur TF1", à savoir The Voice, The Voice Kids et 50 min inside.

Retrouvez l'interview de Nikos Aliagas en intégralité dans Le Parisien, en kiosques mercredi 4 juillet 2018.