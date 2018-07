Laurence Ferrari amoureuse de Renaud Capuçon : Leur baiser devant la tour Eiffel

Samedi 14 juillet 2018, quelques heures avant le traditionnel feu d'artifice de notre fête nationale, l'heure était à la musique classique sur le Champ-de-Mars à l'occasion de la 5e édition du Concert de Paris diffusé en direct sur France 2.

Lors de cet événement aussi chic que festif animé par Stéphane Bern et orchestré par l'Orchestre national de France, le Choeur de Radio France et la Maîtrise de radio France, le grand public a de nouveau pu applaudir le violoniste Renaud Capuçon (42 ans) venu jouer quelques-unes des plus belles mélodies classiques sur la somptueuse scène éphémère parisienne. Bien entendu, la compagne du musicien Laurence Ferrari était sa première fan ! D'ailleurs, dans ce cadre idyllique, le couple n'a pas hésité à s'embrasser au pied de la tour Eiffel, devant les nombreux photographes présents.

Sur place, Laurence Ferrari a également pu croiser la route du comédien Samuel Le Bihan (52 ans) et de sa compagne – actuellement enceinte de leur premier enfant – Angela, une DJ de 35 ans. Tous ont pu applaudir le talent d'Alda Garifullina, Joyce di Donato, Matthias Goerne, Khatia Buniatishvili, Patricia Petibon, Jean-François Borras, Philippe Jaroussky, Martina Batic, Marie-Noëlle Maerten, Sarah et Deborah Nemtanu et du chef d'orchestre François-Xavier Roth qui ont livré un spectacle exceptionnel.

Étaient également présents : la maire de Paris Anne Hidalgo et son compagnon Jean-Marc Germain, la ministre de la culture Françoise Nyssen et son époux Jean-Pierre Capitani, la secrétaire d'État Sophie Cluzel, le musicien et sculpteur Richard Orlinski, l'écrivain Marek Halter, l'imam de Drancy Hassen Chalghoumi, la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte, le producteur du show Yannis Chebbi et Sibyle Veil, la cheffe d'orchestre de Radio France.

Côté audiences, le Concert de Paris a permis à France 2 d'être leader sur la soirée télé du 14 juillet 2018 en fédérant 2,7 millions de Français, soit 18,8% du public jusqu'à 23h42. Un score qui a permis à la chaîne du service public de devancer TF1 et son bal du 14 juillet enregistré quelques semaines plus tôt à Nîmes.