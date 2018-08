Nikos Aliagas en vacances : Barbu et torse nu, il s'affiche très sexy

Nikos Aliagas est de retour dans son pays d'origine qu'il affectionne tant pour les vacances : la Grèce. Comme chaque année, l'animateur phare de TF1 opère ce retour aux sources avec sa famille, sa femme Tina Grigoriou,leur fille Agatha (5 ans) et leur fils Andreas (2 ans).

Loin des plateaux télé, Nikos renoue avec son côté naturel et sauvage. D'habitude toujours très apprêté pour les caméras, il apparaît cette fois-ci avec une jolie barbe poivre et sel sur le réseau social Instagram ce mardi 7 août 2018. Mais ce n'est pas tout, le présentateur de 50' Inside a également fait tomber la chemise et s'affiche torse nu, dévoilant ainsi un physique impeccable et un hâle de saison. A 48 ans, Nikos est toujours en forme et il le prouve. Nul doute que cette photo en a fait craquer plus d'un(e).

A la rentrée, Nikos Aliagas s'éloigne de la télévision pour mieux se recentrer sur sa première passion : le journalisme pur et dur. Et c'est sur les antennes d'Europe 1 qu'il a décidé de faire ses preuves, lors de la matinale pendant laquelle il mènera les interviews de politiques et autres personnalités. S'il raccroche notamment l'émission C'est Canteloup sur TF1 et laisse sa place à Alessandra Sublet, Nikos retrouvera malgré tout son grand copain Nicolas Canteloup sur les ondes de la radio.