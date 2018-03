Nikos Aliagas et Fanny Maurer : Leur shooting de nu artistique se dévoile

Nikos Aliagas a plusieurs cordes à son arc. En plus d'être animateur sur TF1 et Europe 1, il est un photographe d'exception. Un talent que Normal Magazine a souhaité recruter le temps d'un shooting dénudé auquel une ancienne candidate de télé-réalité a participé : Fanny Maurer.

Aujourd'hui make-up artist pour Clarins, la jeune femme révélée dans Secret Story 6 a accepté de se mettre littéralement a nu devant l'animateur de The Voice. Pour l'occasion, elle était uniquement vêtue d'un string noir et d'une robe en tulle transparente qui laissait entrevoir ses nombreux tatouages, comme on a pu le découvrir grâce à des photos dévoilées en janvier dernier par Nikos Aliagas. Des clichés qui, on le précise, sont avant tout artistiques.

Aujourd'hui, c'est une vidéo coulisses de cette belle séance photo qui a été dévoilée. On y découvre l'ancien collègue de Sandrine Quétier en train de shooter ses modèles avec passion. A l'aise devant l'objectif, Fanny écoute attentivement ce que son photographe lui conseille afin que le rendu soit le plus beau possible. Et il l'est !

De son côté, Fanny a publié l'un des clichés. Elle y apparaît de dos, vêtue de la tenue dont on vous parlait précédemment.