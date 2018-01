Nikos Aliagas : Une ex-candidate de Secret Story pose nue devant lui !

Sur Instagram, Fanny Maurer a publié des clichés des coulisses de cette séance photo. Sur l'un d'entre eux, l'ancienne candidate de télé-réalité se tient debout face à Nikos Aliagas, qui cadre son visage. La jeune femme a également partagé un selfie avec la star en qui elle a trouvé de la "gentillesse" et du "talent". "Un homme bienveillant, talentueux et cultivé. La vie te met parfois sur de beaux chemins...", poursuit-elle.

De leur côté, les internautes sont pressés de découvrir le résultat de ce shooting. "Il me tarde de voir les photos, ça va être magnifique", "Ça sent le shoot trop canon", "Sublime Fanny et Nikos est un super photographe", peut-on lire. Il n'y a plus qu'à patienter pour découvrir les clichés...