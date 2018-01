Sandrine Quétier quitte TF1 : Ses adieux tout en élégance et complicité

Après plus de dix ans de bons et loyaux services, Sandrine Quétier quitte TF1. Une information que nous annoncions le 23 décembre dernier et confirmée dans la foulée par la principale intéressée. Alors que son départ a été effectif dès le 31 décembre, la veille, l'animatrice faisait ses adieux aux téléspectateurs de 50' Inside.

Pour sa toute dernière aux commandes de l'émission, Sandrine Quétier a eu droit à un bel hommage de la part de son ami et collègue Nikos Aliagas. L'animateur de The Voice salue alors sa camarade et évoque le "vieux couple télévisuel" qu'ils ont formé durant plus de dix ans. "Vous allez terriblement me manquer", conclut-il.

Sentiment partagé par Sandrine Quétier qui poursuit alors : "Vous aussi vous allez me manquer, ainsi que toutes les équipes techniques, les équipes artistiques, la production, tous ceux qui ont contribué au succès de cette émission. C'est vrai que c'est une très très belle émission, je sais qu'avec vous, elle est entre de très très bonnes mains mon Nikos." En fin de discours, l'animatrice de DALS a fait la bise à son ami.

Des adieux sobres, complices et pleins d'émotion ! Pour rappel, Sandrine Quétier souhaite, comme l'ont indiqué nos confrères du Parisien, se consacrer à sa carrière de comédienne et aurait déjà des projets au théâtre. Mais pas question de quitter le petit écran pour autant. D'après nos informations, la jolie brune de 47 ans a reçu une très belle proposition d'une chaîne concurrente...