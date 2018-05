Nikos Aliagas et sa soeur Maria : Leur tendre hommage à leur père disparu

Nikos Aliagas pense à son papa Andréas.

Un an après la disparition de ce dernier à l'âge de 78 ans, l'animateur star de TF1 – qui a d'ailleurs appelé son propre fils Andréas (1 an et demi) – a souhaité évoquer le manque ce 9 mai 2018. "Un an sans mon père Andréas mais il est partout. Repose en paix papa", a indiqué Nikos dans ses stories Instagram en commentaire d'un cliché en noir et blanc de son père et lui.

Quelques heures plus tard, Nikos a aussi tenu à republier l'hommage de sa soeur Maria, toujours sur Instagram, pour celui qui fut un tailleur de renom. Celle-ci indiquait en légende d'une photo de son père lorsqu'il était jeune : "PAPA <3 #tumemanques #1an."

Pour rappel, l'an dernier, quelques jours après ce très triste événement, Nikos Aliagas écrivait sur Instagram, en légende d'une photo de son papa de dos : "Andréas s'en est allé, fier et courageux. L'enfant du pays est rentré chez lui à Stamna, petit village escarpé d'Etolie, entre oliveraies et collines d'orangers. Il aura passé plus d'un demi-siècle à rêver du retour, comme le songe d'Ulysse, comme une douce nostalgie qui a régi chacun de ses pas. Stamna comme une boussole, une petite voix enfouie dans son être qui lui rappelait l'essentiel : ce qu'on ne peut dire, on doit le vivre." Et de poursuivre : "Notre père a retrouvé le silence des anciens dans la lignée des justes, là où le hululement de la chouette console l'absence, là où les rayons du printemps espèrent la délivrance (...) Andreas repose désormais auprès des siens. Serein et libre au cimetière Sainte Paraskévi."