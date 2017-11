Nikos Aliagas et sa compagne Tina Grigoriou complices aux NRJ Music Awards 2017

Que serait la cérémonie des NRJ Music Awards sans Nikos Aliagas (48 ans) ? Difficile d'imaginer un autre animateur présenter cette prestigieuse soirée, TF1 a donc fait une fois de plus appel à lui (il est aux commandes de l'émission depuis 2009), pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

A l'instar de Matt Pokora, Louane Emera (sacrée lors de la soirée) ou Amir, Nikos Aliagas a ainsi foulé le tapis rouge afin d'être immortalisé. Et il n'a pas posé seul car sa compagne de longue date, Tina Grigoriou, était à ses côtés pour faire crépiter les flashs des photographes. Lui était très élégant dans son costume noir et elle dans sa robe de soirée fendue noire. Un couple qui fait rêver !

Nikos Aliagas a ensuite interviewé quelques célébrités, avant de se rendre sur la scène du Palais des festivals de Cannes pour débuter officiellement la cérémonie. Une soirée une fois de plus exceptionnelle.

Pour rappel, Tina Grigoriou et Nikos Aliagas sont les heureux parents d' Agathe (4 ans) et Andreas (1 an). Sa compagne le soutient dans tout ce qu'il fait. Elle était par exemple présente à l'inauguration de sa statue de cire au musée Grévin, le 7 décembre 2016.