Nikos Aliagas marqué par le départ de Sandrine Quétier : "Elle me manque..."

Nikos Aliagas est attristé par le départ de Sandrine Quétier de TF1 vers de nouveaux horizons.

Interrogé par nos confrères de TV Magazine, l'animateur emblématique de The Voice 7 a tenu à avoir un mot pour sa camarade de 50 Min Inside qui a eu le courage de quitter la première chaîne d'Europe pour se consacrer à ses projets artistiques, comme sa participation à la série Commissaire Magellan sur France 3. "Sandrine Quétier me manque. On était devenu un vieux couple, tous les deux. Elle fait son chemin aujourd'hui et elle a eu raison de suivre son instinct et de faire ce qui la rend heureuse. C'est une fille talentueuse", a-t-il lâché avec sa bienveillance légendaire.

En outre, questionné sur Iris Mittenaere qui a remplacé Sandrine Quétier dans Ninja Warrior et qui n'a pas caché son ambition de le rejoindre sur les tournages de 50 Min Inside, Nikos a répondu : "Iris est la bienvenue sur TF1. Elle aussi est talentueuse. En tout cas, c'est une jeune femme charismatique, c'est certain. Je sais qu'elle a tourné Ninja Warrior et que les producteurs sont contents."

Dans un tout autre registre, Nikos Aliagas a également évoqué le cas Mennel (The Voice 7) au cours de cette interview, et ce pour la toute première fois. "Je crois qu'elle a bien fait de sortir de l'émission pour se protéger et pour pouvoir continuer à faire sereinement de la musique", a-t-il commenté.

Une interview à retrouver en intégralité dans TV Magazine, actuellement en kiosques.