Iris Mittenaere traquée sur sa vie privée ? "Il y a de quoi devenir paranoïaque"

Iris Mittenaere, nouvelle animatrice de TF1, vient de débuter les tournages de Ninja Warrior 3 à Cannes en compagnie de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand. Une édition qui sera diffusée dès cet été, et en prime time, sur la Une !

À cette occasion, notre divine ex-Miss France 2016 et ex-Miss Univers 2016 a été interrogée par nos confrères du Parisien sur ses ambitions côté télé... mais aussi sur sa vie privée très scrutée. Ainsi, questionnée sur les histoires qu'on lui a prêtées ou ou qu'on lui prête encore avec "Ben Arfa ou Kev Adams", Iris a commenté : "Évidemment que ça m'agace de voir ma vie privée exposée, ce n'est pas forcément agréable. Les paparazzi me suivent partout. Il y a de quoi devenir paranoïaque, non ?"

Concernant ses envies et son avenir sur le petit écran, la reine de beauté de 25 ans qui a appris à placer sa voix avec Richard Cross (ex-coach vocal de la Star Academy et de Popstars sur M6) pour éviter de monter trop dans les aigus et qui a passé quelques tests en situation réelle chez TF1 a lâché : "J'aimerais bien animer Danse avec les stars. Mais TF1 va d'abord voir comment je me débrouille sur Ninja Warrior. Dans l'idéal, j'aimerais aussi coprésenter 50 mn Inside avec Nikos Aliagas. Il est hyper empathique, dans l'écoute."

C'est tout le mal qu'on lui souhaite !