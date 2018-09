Nikos Aliagas gêné : Ce qui l'embêtait dans C'est Canteloup avec Nicolas

Le 24 septembre 2018 signera le retour de C'est Canteloup sur TF1 après une pause estivale. Nicolas Canteloup reprendra du service et sera assisté d'Alessandra Sublet pour décortiquer l'actualité avec humour. Invité sur le plateau de C à vous (France 5) le 21 septembre, l'humoriste de 54 ans a fait la promotion de la nouvelle édition et est revenu sur sa collaboration avec Nikos Aliagas, qui a duré plus de sept ans.

Si Nikos Aliagas formait un duo de choc avec Nicolas Canteloup dans C'est Canteloup (de 2011 à 2018), l'animateur de 49 ans s'est senti souvent gêné par les sketchs de l'imitateur, qui n'hésite pas à faire des blagues crues sur ses "victimes" et à se moquer d'elles. "De temps en temps, il jouait le jeu mais quand il est très ami avec quelqu'un, ça l'embêtait un petit peu. Ça passait, il restait professionnel", a-t-il assuré avant de prendre la voix de son ancien camarade : "Puis il disait 'Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs ? Mais est-ce que je peux changer le mot là ?'"

Pour rappel, Nikos Aliagas a cédé sa place à Alessandra Sublet pour se consacrer pleinement à sa matinale sur Europe 1. S'il a quitté C'est Canteloup, l'animateur reste sur TF1 et continuera d'animer The Voice ainsi que 50 Minutes Inside.