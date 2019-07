Nilusi (Kids United) victime d'un "pervers" : "Ça arrive tous les jours..."

La jolie Nilusi Nissanka (19 ans) s'est fait connaître comme membre du groupe de musique Kids United. Souvent reconnue par des fans, la brunette a récemment vécu une petite mésaventure avec un "pervers" comme elle l'a raconté dimanche 7 juillet 2019 en story sur Instagram.

En pleine gare, alors qu'elle s'apprêtait à aller à la rencontre de fans, Nilusi a eu la mauvaise surprise de tomber sur un homme qui a eu à son égard des propos indécents. "Bonjour, je suis un pervers. Tu prends la carte de crédit ? T'es gratos ?", lui a-t-il lancé durant quelques minutes. "Ce monsieur a trouvé amusant de me manquer de respect gratuitement. Eh oui, ça arrive tous les jours. Faites attention... C'est inacceptable que cela arrive si souvent", a déclaré Nilusi. Et de préciser : "À noter que je parle toute ma vie à des inconnus dans la rue et avec grand bonheur. Aucun souci à mes yeux quand c'est avec respect, mais de ce que j'ai entendu ce n'était pas son but de faire simplement connaissance."

Ce n'est pas la première fois que la jeune chanteuse, actuellement au casting de Je suis une célébrité, sortez-moi de là (TF1), fait face à des comportements étranges de la part d'inconnus. En mai dernier, elle racontait sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) avoir été "suivie par un vieux monsieur" qui savait "exactement où [elle] allait". Plus encore, elle avait confié avoir, lorsqu'elle faisait partie des Kids United, été approchée par "des gens un peu plus âgés" sur les réseaux sociaux. Des révélations qui avaient fait froid dans le dos des chroniqueurs de Cyril Hanouna ...