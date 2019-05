Nilusi (Kids United) suivie "par un vieux monsieur" : ses révélations glaçantes

Vendredi 10 mai 2019, Benjamin Castaldi était aux commandes d'un nouveau numéro de TPMP ouvert à tous, sur C8. L'équipe n'a pas manqué de réagir au documentaire sur Christian Quesada diffusé la veille sur la chaîne. L'occasion pour l'invitée du jour Nilusi (19 ans) de faire une révélation qui fait froid dans le dos.

Rappelons que l'ancien candidat des 12 Coups de midi (TF1) a étéécroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques" en mars dernier. Il avait notamment contacté des jeunes femmes ou des mineures afin de tenter de les charmer et adressé à plusieurs d'entre elles des photos de ses parties intimes. Benjamin Castaldi a donc demandé à l'ancienne membre des Kids United si elle était sensibilisée au fait que certains prédateurs sévissent sur Internet.

"C'est sûr que sur les réseaux, c'est beaucoup plus simple d'approcher des adultes et parfois des adultes qui approchent des enfants. Je le vois souvent. Même moi quand j'étais plus jeune dans les Kids j'étais approchée par des gens un peu plus âgés que moi. J'ai d'ailleurs été suivie par un vieux monsieur qui me suivait. Il savait exactement où j'allais. Donc effectivement, je pense que c'est important, par ce documentaire ou autre, de parler de ça aux enfants", a répondu la jeune chanteuse.

Après ces déclarations, Benjamin Castaldi a rappelé qu'il était important d'être "très vigilant sur les réseaux surtout quand on a 14, 15 ans" : "On est fragiles et on peut se faire avoir par des prédateurs qui sont très intelligents."

Hier soir, nos confrères du Parisien ont révélé que Christian Quesada était visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle. "Elle affirme avoir subi des attouchements de la part du quinquagénaire. Des investigations doivent être menées pour confirmer la véracité des faits allégués", a confié Christophe Rode, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse.

Pendant que l'enquête se poursuit, l'ancien champion des jeux télévisés est toujours en prison. Il a été placé à l'isolement.