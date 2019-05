Christian Quesada visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle

Christian Quesada est plus que jamais dans l'oeil du cyclone. L'ancien candidat des 12 Coups de midi, déjà écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques" en mars dernier, est visé par une nouvelle plainte selon nos confrères du Parisien.

Une jeune femme résidant dans l'ouest de la France aurait en effet déposé plainte contre l'homme de 54 ans pour agression sexuelle. "Elle affirme avoir subi des attouchements de la part du quinquagénaire. Des investigations doivent être menées pour confirmer la véracité des faits allégués", confie Christophe Rode, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse.

En attendant, Christian Quesada est toujours incarcéré à la prison de Bourg-en-Bresse. Le papa de deux garçons de 9 et 10 ans a été placé à l'isolement. Par ailleurs, l'enquête se poursuit. Après avoir été analysés par les gendarmes, les disques durs des ordinateurs du champion des jeux télé seront prochainement confiés à des experts privés chargés de les analyser, précise Le Parisien. Rappelons que lors de l'interpellation, les gendarmes auraient retrouvé dans ses ordinateurs des photos et vidéos compromettantes par milliers, "ainsi que des documents qu'il aurait également diffusés sur des réseaux".

Sa vie a basculé le 25 mars dernier. A la suite de son arrestation, de nombreux témoignages l'accablant ont fait surface. Le 8 avril 2019, l'ancienne participante des 12 Coups de midi Émeline a par exemple expliqué dans Touche pas à mon poste qu'il lui avait envoyé des photos de son sexe. D'autres femmes comme Adèle, qui était mineure au moment des faits, ont raconté la même histoire.

Christophe Rode, le procureur de la République en charge de l'affaire, avait confié le 2 avril dernier, dans Touche pas à mon poste, que Christian Quesada avait été condamné en 2001 et 2009, "une fois pour exhibition sexuelle, une autre fois pour détention d'images pédopornographiques".

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier.