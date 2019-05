Christian Quesada "en dépression" en prison : "En promenade, il est mort !"

En quelques jours, Christian Quesada a vu sa vie basculer. Le 25 mars 2019, l'ancienne star des 12 Coups de midi (TF1) a été interpellée, mise en examen puis écrouée pour "tentative de corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Jeudi 9 mai 2019, C8 diffusait le documentaire Christian Quesada, du rêve au cauchemar, au cours duquel plusieurs personnes ayant côtoyé l'accusé ont pris la parole. Après son ancienne maîtresse Jessica, c'est Patrick, le codétenu du Maître de midi, qui s'est exprimé.

D'après lui, Christian Quesada serait au plus mal depuis sa cellule à la prison de Bourg-en-Bresse, où il a été placé à l'isolement. "Honnêtement, il est pire que déprimé. Il a honte de ce qu'il a fait. Il prend son traitement pour être K.O. Il prend des cachets de Séresta [un anxiolytique, NDLR] pour dormir toute la journée. C'est un traitement de gars déprimé. Il veut presque se mettre la corde au cou. Il est en dépression", assure Patrick.

Il faut dire qu'au centre pénitentiaire, Christian Quesada a une certaine réputation et que ses codétenus ne le ménagent pas. "C'est l'une des prisons les plus violentes. Il se fait insulter tous les jours à 8h. Parce qu'à 8h, c'est sa promenade et nous aussi. Quand on fait sa promenade, il est sur le toit en haut et nous entend quand on l'insulte. S'il avait été avec nous, il ne pourrait plus jamais parler de sa vie. Il est foutu, il est cuit. Nous, on est 80, en promenade, il est tout seul, il est mort !", ajoute Patrick. Des révélations inquiétantes...

Devant les caméras de C8, Patrick n'a pas été le seul à parler. Les voisins de l'ancien candidat du célèbre jeu présenté par Jean-Luc Reichmann, ainsi que d'anciennes conquêtes ont témoigné. C'est le cas de Jessica, qui a fréquenté Christian Quesada. La jeune femme raconte avoir été "salie" lors d'une nuit passée avec lui à l'hôtel. "En tant qu'amant, c'est quelqu'un de très dominateur. C'est quelqu'un qui réclame qu'on lui dise des mots crus, qui vous dit clairement : 'Dis-moi que t'es ma pute, dis-moi que t'es ma salope !'", se souvient-elle. Et de révéler que ce dernier lui avait même "craché au visage".

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.