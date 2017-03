Nina Dobrev en deuil : L'actrice pleure la mort de sa "plus longue relation"

Depuis quelques jours, les fans de Nina Dobrev sont inquiets. Si l'actrice de 28 ans semble quelque peu déprimée sur les réseaux sociaux, ce n'est malheureusement pas à cause de l'arrêt de la série qui l'a révélée, Vampire Diaries. C'est bien plus grave que ça puisque celle qui a incarné Elena Gilbert pendant près de huit saisons est en deuil.

L'ex-compagne du beau Ian Somerhalder a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle avait malheureusement perdu son meilleur ami et fidèle compagnon... son adorable chat !

"Mon tendre petit ange, je me noie dans mes larmes en repensant aux 18 belles années que nous avons passées ensemble. Tu m'as apporté tellement d'amour, de joie, de câlins et de baisers râpeux. Je me souviens du premier jour où je t'ai ramené à la maison, tu tenais dans la paume de main. Tu étais tout fragile et plein de poils, comme une minuscule couverture de cachemire blanc. J'ai su dès cet instant que tu étais mon âme soeur", a-t-elle écrit sur sa page Instagram en légende de plusieurs photos d'elle et sa boule de poils.

Le début d'une belle aventure pour la jolie brunette, que l'on a vue récemment dans xXx Reactivated avec Vin Diesel, qui était inséparable de son chat. Il y a deux ans, elle l'avait même emmené avec elle lors d'un voyage au Grand Canyon !

"Te dire au revoir samedi dernier est la chose la plus difficile que j'ai jamais été amenée à faire. J'étais triste et en même temps contente d'avoir pu te serrer dans mes bras une dernière fois. Mon coeur saigne, tu me manques plus que les mots ne peuvent le dire mais je peux toujours sentir ta présence, ta lumière et ton énergie. Je sais que tu es toujours avec moi et vivra toujours en moi, où que j'aille. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. À ma plus longue relation, mon roc, mon meilleur ami, je t'aime. Neuf vies, neufs noms : Bambi Jami Jamilia Lynx Jami Lynx Jinx Jimmy jam Poop Jammie", a-t-elle conclu.