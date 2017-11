Noah Hathaway : Qu'est devenu le héros de "L'histoire sans fin" ?

Aujourd'hui âgé de 45 ans, Noah Hathaway tourne une page de sa vie. L'acteur, fils de Robert Hathaway, va divorcer. Son épouse, Sameerah Hoddison, a déposé la demande mercredi 8 novembre 2017 à Los Angeles.

Noah Hathaway est notamment connu pour avoir campé le personnage d'Atreyu, un guerrier qui a les traits d'un enfant et une allure d'Amérindien, recruté par les habitants de Fantasia pour sauver l'impératrice, dans le film culte L'histoire sans fin (The NeverEnding Story). Qui ne se souvient pas de cette scène déchirante où le jeune aventurier perd son fidèle ami cheval, Artax, dans les marécages de la mélancolie ?

Après ce film de Wolfgang Petersen sorti en 1984, celui qui avait été révélé à l'âge de 8 ans dans Galactica avait été aperçu dans Troll (1986) avant de disparaître des radars. Il était revenu en 2012 à l'affiche de Sushi Girl et doit jouer dans The Girl in a coma, prévu dans les mois à venir.