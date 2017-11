Noémie Honiat et Quentin Bourdy (Top Chef) : Le couple attend un 2e enfant

Noémie Honiat (Top Chef saison 3, en 2012) est enceinte de son deuxième enfant. Déjà maman d'un petit Zacharie, né en juillet 2016 de son amour avec Quentin Bourdy (Top Chef saison 4, en 2013), elle a annoncé la nouvelle via sa page Facebook officielle, révélant au passage le sexe de son bébé.

"Bonjour les amis ! Après une bonne recette pleine d'amour... Nous avons le plaisir avec Quentin de vous annoncer officiellement que Zacharie va avoir une petite soeur pour décembre... Belle journée à vous et pleins de bisous particulièrement sucrés...", écrit Noémie. Plus encore, l'ex-candidate de Top Chef (M6) se dévoile rayonnante et souriante en robe rose moulant son baby bump. Des rondeurs qu'on pouvait discerner quelques jours plus tard en action alors que la jeune femme prenait part à l'inauguration d'un nouveau restaurant dans sa région.