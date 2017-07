Noémie Lenoir : Topless et canon, elle régale ses fans

"Magnifique", "sublime", "la femme parfaite"... Les compliments fusent dans les commentaires de sa publication. Noémie Lenoir y a répondu, remerciant ses adorables admirateurs. Des remerciements accompagnés d'émoticônes représentant un coeur et des baisers.

Les followers de Noémie Lenoir étaient également ravis de découvrir ses photos du défilé Jean Paul Gaultier. L'événement a eu lieu mercredi 5 juillet à Paris, en fin de Fashion Week Haute Couture. Noémie a ainsi retrouvé la frénésie des fashion shows, quelques mois après avoir assisté à ceux de Victoria's Secret en novembre 2016, et plus récemment, H&M Studio et FENTY PUMA by Rihanna.

Côté cinéma, Noémie Lenoir a été vue pour la dernière fois sur grand écran en 2015, année de sortie du film Le Transporteur Héritage.