Nolwenn Leroy, émue, évoque les attentats de Paris : "Il n'y a pas de mot..."

Nolwenn Leroy, Yael Naïm et Camélia Jordana prenaient le micro le 27 novembre 2015 afin de rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. Ensemble, les trois chanteuses françaises avaient interprété Quand on a que l'amour de Jacques Brel, dans la cour des Invalides. Samedi 26 août 2017, Nolwenn Leroy, invitée du 20h de France 2, revient avec émotion sur ce moment.

"On ne peut pas imaginer, quand on est un artiste, que l'on fait ce métier et qu'on chante pour donner du bonheur aux gens, pour les divertir, qu'on chantera un jour dans ce genre de circonstances, pour un tel événement", lâche alors la jeune maman du petit Marin.

Et de poursuivre : "J'espère ne plus jamais avoir à le faire et qu'aucun artiste n'aura à la faire." Enfin, celle dont le nouvel album, intitulé Gemme, devrait sortir le 1er septembre 2017 conclut, émue : "Lorsque l'on ne trouve pas les mots, la musique parfois permet, pas seulement d'apaiser, mais... Il n'y a pas de mots en fait."

Sur le plateau du JT de France 2, Nolwenn Leroy évoque également son nouveau disque. La chanteuse en dit plus sur la signification de Gemme, à prononcer J'aime. "Pour aimer, il faut sortir de l'ombre, donc c'est toute la métaphore autour de ça, j'aimais bien ce jeu de mots, la victoire de l'amour sur la haine, de la lumière sur l'ombre...", confie la jolie brune.

Après la sortie de son album, Nolwenn Leroy entamera une tournée en 2018.