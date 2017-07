Nolwenn Leroy : La jeune maman s'affiche topless sur son nouvel album

Le 13 juillet dernier, Nolwenn Leroy (34 ans) est devenue maman d'un petit garçon prénommé Marin, né de ses amours avec Arnaud Clément. La pétillante brunette qui a remporté la deuxième saison de la Star Academy a également donné naissance à un nouvel album, Gemme. Quelques jours après avoir diffusé le clip de son single, intitulé comme son sixième opus, elle vient de dévoiler la pochette de son album.

Nolwenn Leroy y prend la pose topless, sa poitrine cachée par sa longue crinière. Elle tient dans ses mains un coeur coloré, agrémenté de pierres précieuses. Un cliché hautement symbolique pour ce nouveau disque qu'elle a décrit comme "la quintessence de ce qu'[elle a pu] faire ces treize dernières années", lors d'un entretien pour la radio ChérieFM.

"Au début, il y avait un coeur... des mains autour de ce coeur.... Aujourd'hui, je suis heureuse d'être celle qui vous offre ce coeur de rêves, de couleurs... Rendez-vous le 1er septembre pour découvrir ces gemmes arcs-en-ciel en musique", a-t-elle écrit en légende de cette photo.

L'interprète d'Histoires Naturelles, qui fait aussi partie de la troupe des Enfoirés, poursuivra la promotion de son nouveau disque, produit par Jamie Ellis (qui a travaillé avec Adele et Florence and the Machine entre autres) jusqu'à la rentrée.

La sortie de son album est prévue pour le 1er septembre prochain, quelques semaines avant que Nolwenn entame l'enregistrement de l'émission The Voice, programme pour lequel elle sera coach. Comme promis lors d'un précédent entretien pour Le Parisien, elle sera donc bel et bien "artiste et maman à plein temps".