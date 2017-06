Nolwenn Leroy enceinte : Look coloré et estival, elle rayonne face à Amir

Samedi 17 juin, TF1 a assuré le spectacle avec la 13e édition de La Chanson de l'année. Retransmis en direct des arènes de Nîmes sur la première chaîne française, le concert a réuni un parterre de stars et a été largement plébiscité par le public.

Sur la scène des Arènes de Nîmes, les personnalités ont défilé devant Nikos Aliagas, élégant animateur de la soirée. Evidemment récompensé pour son tube On dirait, Amir Haddad a été vivement acclamé par les spectateurs et a assuré le show. Autre moment marquant de la soirée, l'apparition de la belle Nolwenn Leroy, enceinte de son premier enfant. Vêtue d'une élégante robe longue colorée et estivale – qui ne pouvait cacher son beau baby-bump – l'interprète du titre Gemmes a chanté en duo avec Raphaël, lequel devrait sortir son prochain album en septembre.

Outre la jolie Bretonne, l'ex-membre de The Voice et le chéri de Mélanie Thierry, Christophe Maé, M.Pokora, Julien Doré, Michel Fugain (qui a formé un trio avec Slimane et Vincent Niclo), Lisandro Cuxi, l'Américain Charlie Puth, Calogero, la belle Tal (que l'on a ensuite retrouvé avec Christophe Willem et Lisandro Cuxi), Florent Pagny en duo avec Marina Kaye, Lartiste et Awa Imani, Soprano ou encore Vianney, Keen'V et la troupe de la comédie musicale Grease, ont également mis le feu aux arènes.

3,2 millions de téléspectateurs – soit 20,4% de part de marché – ont suivi l'événement derrière leurs écrans. Une belle performance en cette chaude soirée qui n'incitait pas à rester chez soi. Soulignons également que l'émission a été plus regardée que celle de la saison précédente.