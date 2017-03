Nolwenn Leroy : Présente à Londres lors de l'attentat, elle s'adresse à ses fans

Voilà maintenant trois jours que Nolwenn Leroy est très occupée en studio après avoir posé ses valises à Londres pour enregistrer son prochain single. Ce 22 mars, la chanteuse de 34 ans a aussi pris le temps de rassurer ses fans après la terrifiante attaque qui a frappé la capitale anglaise.

Mardi, un homme véhiculé a renversé plusieurs piétons sur le pont de Westminster, non loin du Parlement britannique. Après avoir mortellement poignardé un policier, l'assaillant a été abattu par les forces de police. Au total, quatre personnes ont trouvé la mort et au moins quarante personnes ont été grièvement blessées. Plus tard dans la journée, l'attentat a été revendiqué par l'État islamique.

Sur Facebook, la fonctionnalité "Safety Check" permettant de déclarer les gens en sécurité a rapidement été déclenchée pour les habitants et les personnes se trouvant à Londres. C'est ainsi que Nolwenn Leroy a pu rassurer ses proches mais aussi ses fans. "SAFE & SOUND", a-t-elle écrit. Après cette publication, plusieurs utilisateurs du célèbre réseau social lui ont transmis des messages, adressant une pensée aux victimes et à leurs familles.