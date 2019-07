Norbert Tarayre : Excédé par les critiques, il met fin à une belle aventure

Vendredi 12 juillet, lors d'une conférence de presse organisée par M6 pour la nouvelle édition de l'émission La Meilleure Boulangerie de France, Norbert Tarayre (38 ans), juré du programme, a fait une annonce inattendue : il a décidé d'arrêter de présenter l'émission Norbert, commis d'office.

Celui qui a participé à Top Chef en 2012 et qui est connu pour sa gouaille s'est expliqué au cours d'une table ronde : "Dès qu'on commence à mettre ma parole en doute, je ne suis pas soupe au lait, mais ça m'énerve. On me demandait toujours si c'était truqué. Au bout d'un moment, j'ai dit à la production et à Pierre-Guillaume Ledan et Jérôme Fouqueray [directeurs des programmes de flux de W9 et 6ter, NDLR] que j'arrêtais. Dès que le public commence à douter, ça m'énerve. Je suis l'un des seuls animateurs à ne pas avoir peur d'envoyer chier le public si jamais ça me prend la tête. (...) Je n'ai pas peur de dire aux gens ce que je pense."

Norbert Tarayre présentait l'émission Norbert, commis d'office depuis 2015 sur 6ter a priori. En six saisons, il a animé pas moins de soixante et onze numéros. Le concept du programme est le suivant : le chef star vient en aide à des candidats qui sont connus pour être de mauvais cuisiniers et dont l'entourage ne supporte plus leurs petits plats.

Si le père de famille – il a eu trois filles avec Amandine : Gayane (12 ans), Laly (10 ans) et Aliya (6 ans) – arrête donc ce programme, il a annoncé qu'il en tournerait un nouveau à la rentrée, toujours sur 6ter. "C'est l'une de mes idées. Studio 89 a travaillé dessus. C'est un nouveau format qui n'existe pas. C'est un mélange des genres, il y a des idées que j'ai piquées à droit à gauche. Ça va vraiment être drôle", a-t-il précisé.

Il fera aussi une nouvelle tournée pour la pièce de théâtre Ce n'est pas du tout ce que tu crois, dans laquelle il partage l'affiche avec Séverine Ferrer ou encore Danièle Evenou. "On a résigné quarante-cinq dates", a-t-il confié lors de la table ronde. Et on le retrouvera encore dans l'émission d'Issa Doumbia Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier, sur W9. Côté cuisine, Norbert a également des projets dont on vous parlera très prochainement. Affaire à suivre.