Novak Djokovic : Sa femme Jelena enceinte de leur 2e enfant !

Pour l'instant, Novak Djokovic et Jelena laissent encore planer le suspense. Eliminé précocément de l'Open d'Australie remporté par Roger Federer, le tennisman de 29 ans a profité d'un court répit dans ce début de saison pour encourager et louer les actions de la fondation à son nom, que dirige son épouse : "Je n'arrête pas de m'étonner en voyant combien ces petits sont intelligents, écrivait il y a quelques jours le champion en légende d'une photo souvenir de sa rencontre avec des bambins épaulés par l'association. Chaque fois que j'ai la chance d'interagir avec des enfants, je suis bluffé par leurs remarques et leur curiosité. Dans chacun de leur geste, ils s'assurent qu'on voie leur reconnaissance pour l'attention qu'ils reçoivent. On leur doit de leur offrir un bon départ dans la vie. Un grand merci à ma @novakfoundation pour son excellent travail !"

Jelena a reposté sur son propre compte cette image avec des mots chargés de tendresse et d'admiration : "Sachant à quel point ton emploi du temps est chargé, ça me donne la chair de poule à chaque fois que je te vois faire un effort supplémentaire et te dépasser pour la communauté et nos enfants, s'est-elle émue. Nous accordons tous beaucoup de valeur à tout ce que tu fais, amore ! Merci de la part de toute l'équipe de la @novakfoundation pour éclairer notre chemin et nous aider à défendre ces petits génies."

Dernièrement, Nole a savouré la musique de son compatriote le violoniste virtuose Nemanja Radulović, tandis que Jelena a partagé avec ses abonnés un petit bisou de Saint-Valentin pour promouvoir les plats surprise d'Eqvita, le restaurant healthy qu'ils ont ouvert en principauté.