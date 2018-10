NRJ Music Awards 2018 : Dua Lipa, Louane, Kendji, Cardi B, Vitaa... Les nommés

C'est l'un des événements musicaux les plus attendus de l'année, la cérémonie des NRJ Music Awards 2018 – présentée par Nikos Aliagas – aura lieu samedi 10 novembre prochain à 21h sur TF1. Une fois de plus, c'est en direct depuis le Palais des festivals de Cannes que les plus grandes stars francophones ainsi que quelques grandes stars internationales se présenteront face aux téléspectateurs dans l'espoir de repartir avec l'un des onze trophées mis en jeu.

La liste des nominés vient d'être dévoilée ce vendredi 5 octobre... La voici ! À vos votes !

La liste des nommés aux NRJ Music Awards 2018 :

Révélation francophone de l'année

Dadju

Eddy de Pretto

Hoshi

Marwa Loud

Aya Nakamura

Vegedream

Révélation internationale de l'année

Cardi B

Camila Cabello

Dua Lipa

Alvaro Soler

Liam Payne

Post Malone

Groupe / Duo francophone de l'année

Bigflo & Oli

Hyphen Hyphen

Naestro – Maître Gims – Vitaa – Slimane et Dadju

Maître Gims – Vianney

Orlesan – Stromae

Vitaa – Claudio Capeo

Groupe / Duo international de l'année

David Guetta – Sia

Calvin Harris – Dua Lipa

Imagine Dragons

Nicky Jam – J. Balvin

Maroon 5

Muse

Artiste masculin francophone de l'année

Amir

Kendji Girac

Maître Gims

Orelsan

Slimane

Soprano

Artiste masculin international de l'année

Drake

Shawn Mendes

Charlie Puth

Ed Sheeran

Justin Timberlake

The Weeknd

Artiste féminine francophone de l'année

Christine and the Queens

Jenifer

Jain

Louane

Vitaa

Zazie

Artiste féminine internationale de l'année

Beyoncé

Selena Gomez

Ariana Grande

Dua Lipa

P!nk

Sia

Clip de l'année

Demain – Bigflo & Oli (feat. Petit biscuit)

Alright – Jain

Basique – Orelsan

In My Feelings – Drake

No Tears Left to Cry – Ariana Grande

Girls Like You – Maroon 5 (feat. Cardi B)

DJ de l'année

DJ Snake

Feder

David Guetta

Calvin Harris

Kygo Ofenbach

Chanson internationale de l'année

God's Plan – Drake

No Tears Left to Cry – Ariana Grande

One Kiss – Calvin Harris feat. Dua Lipa

X – Nicky Jam & J. Balvin

Remind Me to Forget – Kyo feat. Miguel

Girls Like You – Maroon 5 feat. Cardi B

Les votes sont ouverts jusqu'au 9 novembre prochain... A vous de jouer !

Rendez-vous le 10 novembre 2018 à 21h sur TF1 pour découvrir la cérémonie des NRJ Music Awards 2018 !