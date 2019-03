NTM se sépare : dernière tournée avant la fin du duo ?

Trente ans que leur musique résonne dans les radios et festivals. JoeyStarr et Kool Shen partiront pour la dernière fois en tournée en France, mais aussi au Luxembourg, au Chili, en Colombie et au Mexique, avant de se séparer, selon un communiqué du duo. NTM devrait ainsi terminer sa grande carrière les 22 et 23 novembre 2019, pour deux shows à l'AccordHotels Arena, à Paris. Les places seront disponibles le vendredi 22 mars, à partir de 63 euros.

Alors, est-ce vraiment un clap de fin pour NTM ? Dans un entretien accordé au Parisien, Kool Shen et JoeyStarr ont fait quelques déclarations qui devraient redonner le sourire aux fans. "Oui mais nous, on est des enfumeurs de masse, on ne le dit jamais. J'ai du mal à dire 'dernier' et je me connais. J'aime ce challenge de repartir en tournée. On a envie d'en être encore", a déclaré JoeyStarr, 51 ans. Une envie de scène pas vraiment partagée par son acolyte. "On ne refait plus de disques. (...) On a remis ça en 2018. Voilà, on ne peut pas éternellement remonter sur scène si on n'a pas d'autres choses à proposer au public. Cela n'a rien à voir avec une séparation, c'est le dernier show", poursuit Kool Shen. "Quand on parle de séparation, ça induit qu'il y a un problème, or il n'y en a pas", a confié l'ex de Karine Le Marchand au Monde.

Quoi qu'il en soit, NTM n'a plus envie de produire un nouvel album. "Aujourd'hui, je n'ai pas la force, ni la conviction de passer tout mon temps en studio. Et pour sortir un album de NTM, la barre est haute", explique Kool Shen, qui a eu 53 ans en février dernier. S'il ne sera peut-être plus possible de voir le duo sur scène, NTM sera bientôt au cinéma. En effet, Audrey Estrougo, réalisatrice de "Réparer les vivants", prépare un biopic du groupe. "On est contents que ça existe", conclut Kool Shen.