Suprême NTM – JoeyStarr et Kool Shen de retour: "C'est nous l'âge d'or du rap !"

Avis aux amateurs, le groupe de rap le plus célèbre de France est de retour sur le devant de la scène. Trente ans après ses débuts, NTM s'apprête à remonter sur les planches. JoeyStarr et Kool Shen se retrouveront sur scène, après une longue pause, les 9 et 10 mars à l'AccorHotel Arena de Paris.

Le duo, originaire de la Seine Saint-Denis, a sorti son dernier album en 1998 et s'était retrouvé vingt ans plus tard le temps d'une tournée nationale. Autant dire que les fans de la première heure, qui attendent leur retour de pied ferme, ont de quoi se réjouir ! "Si elles se remplissent vite, il y en aura d'autres à Bercy et même ailleurs et dans des festivals", assure Bruno Lopes de son vrai nom, lors d'une interview pour Le Parisien daté du 15 mai.

Les interprètes de La Fièvre risquent bien de faire concurrence à la tournée l'Âge d'or du rap français, qui met en scène des artistes qui ont connu le succès dans les années 1980-1990. "C'est nous l'âge d'or du rap français ! Ca nous fait bien rigoler, cette tournée, parce que, nous, on va la faire tout seuls, s'est moqué Didier Morville de son vrai nom. Non, on nous l'a pas proposée. Et on aurait refusé. Ca ne nous intéresse pas. A part Arsenik et Busta Flex, les autres à l'affiche, c'est qui ? Ils sont allés chercher des mecs qui ont fait un titre."

Même son de cloche pour son acolyte : "On n'allait pas jouer deux chansons au milieu de plein d'autres artistes genre Ménélik. On veut faire notre propre show." Les deux bad boys auront donc la couverture médiatique pour eux tout seul, d'autant plus qu'il se murmure aussi qu'un film pourrait leur être consacré.

"C'est assez flou pour l'instant. On parle aussi d'une série qui pourrait raconter le parcours du groupe. On discute avec les gens qui veulent faire ça", assure Kool Shen. En revanche pas de nouvel album à l'horizon même si "quelques chansons, c'est pas exclu...". Une réédition de leur album d'anthologie Suprême NTM, composé de titre bonus, ainsi qu'un nouveau best devrait faire suite à leurs retrouvailles sur scène.

Coline Chavaroche