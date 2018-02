Obsèques d'Arnaud Giovaninetti : Les adieux déchirants de sa compagne...

Le 23 janvier 2018, le comédien Arnaud Giovaninetti est mort à l'âge de 50 ans. C'est sa compagne, Judith d'Aleazzo, qui annonçait deux jours plus tard la disparition de celui qui interprétait Laurent, l'ex-mari de Candice Renoir dans la série de TF1 du même nom.

Lundi 5 février, une messe était célébrée à 10h30 en l'église Notre-Dame de Saint-Mandé puis une cérémonie s'est tenue à 13h30 sous la Coupole du cimetière du Père-Lachaise afin de permettre aux proches et aux admirateurs de l'artiste de lui adresser un dernier "au revoir". C'est à cette occasion que Judith d'Aleazzo a pris la parole comme le rapportent nos confrères de Gala, présents à la cérémonie.

"Arnaud, mon A, comme je t'appe­lais toujours, mon Arnaud, mon Artiste, mon Amou­reux, mon Acteur, mon As, mon Astre, mon Ami, mon Amour... Grâce à toi, en cette vie, j'ai su ce qu'était l'amour. Grâce à toi, mon impé­tueux, fougueux, roma­nesque, qui toujours savait me prodi­guer force, confiance, lumière et joie. L'amour entre nous était si profond, inal­té­rable, que je n'aurai pas assez de ma vie et de ta mort pour le chérir encore et encore. [...] On avait vu du pays toi et moi, on ne pensait pas que ça nous arri­ve­rait. Puisses-tu sentir, par-delà le temps et l'espace, notre amour à tous ici-bas qui monte au ciel jusqu'à toi. Repose-toi enfin mon amour. Repose-toi mon A...", a-t-elle dit avec émotion selon les propos rapportés par nos confrères.

Pour rappel, c'est avec ces quelques mots que Judith d'Aleazzo annonçait cette triste disparition le 25 janvier dernier, sur Facebook : "Chers amis, c'est le coeur déchiré que je vous apprends la mort de mon compagnon bien-aimé Arnaud Giovaninetti. Hormis ses amis proches, je n'ai pas la force de vous avertir autrement que par ce média, j'espère que vous le comprendrez. Je vous tiendrai au courant dans les jours prochains pour ceux qui souhaiteront lui rendre hommage. Priez, pensez à lui, je vous en prie." Et d'ajouter le lendemain face à la vive émotion suscitée : "Merci, merci du fond du coeur à tous, proches, connaissances, amis, inconnus, de vos mots si touchants qui rendent si justement hommage à l'homme et l'artiste merveilleux qu'était... qu'est Arnaud Giovaninetti. Merci de votre soutien qui panse mon coeur arraché."

Au revoir l'artiste !