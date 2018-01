Mort à 50 ans d'Arnaud Giovaninetti (Candice Renoir)

Interprète de Laurent, l'ex-mari de l'héroïne Candice Renoir dans les deux premières saisons de la série, Arnaud Giovaninetti est mort brutalement à l'âge de 52 ans. C'est sa compagne, Judith d'Aleazzo, qui a annoncé sa disparition ce jeudi 25 janvier.

"Chers amis, c'est le coeur déchiré que je vous apprends la mort de mon compagnon bien-aimé Arnaud Giovaninetti, écrit la comédienne et metteur en scène qui partageait sa vie. Hormis ses amis proches, je n'ai pas la force de vous avertir autrement que par ce média, j'espère que vous le comprendrez. Je vous tiendrai au courant dans les jours prochains pour ceux qui souhaiteront lui rendre hommage. Priez, pensez à lui, je vous en prie."

Fils de Reynald Giovaninetti, un chef d'orchestre très renommé en France et à l'étranger, surtout dans les théâtres d'opéra, Arnaud avait commencé sa carrière après avoir un passage par le conservatoire de Marseille puis le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Auréolé du Prix Louis Jouvet en 1988, on peut le voir au cinéma dans Mima de Philomène Esposito, Profil bas de Claude Zidi, J'irai au paradis car l'enfer est ici de Xavier Durringer mais aussi Les Enfants du siècle de Diane Kurys. À la télé, il joue dans La Rivière Espérance de Josée Dayan, incarne Jésus pour Serge Moati et Orlando pour le Dalida de Joyce Buñuel. En 2013, il est à l'affiche de Candice Renoir, une série dans laquelle il jouera deux saisons durant. Tout aussi prolifique au théâtre, il a notamment partagé l'affiche d'Irma la douce avec Clotilde Courau, en 2001.