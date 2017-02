Obsèques d'Emmanuelle Khanh avec Jacques Séguéla, figures de la mode et anonymes

Jeudi 23 février se tenaient les obsèques de la styliste Emmanuelle Khanh, au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Anonymes et personnalités étaient présents pour rendre un dernier hommage à la star du prêt-à-porter, morte le 17 février à 79 ans des suites d'un cancer.

Une cérémonie en la mémoire d'Emmanuelle Khanh s'est tenue à 15h30 dans la salle de la Coupole au cimetière du Père-Lachaise. On a pu voir le publicitaire Jacques Séguéla et sa femme Sophie, l'actrice Micheline Presle, l'homme d'affaires et ex-président de la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode Didier Grumbach ainsi que le chef d'entreprise spécialisé dans le textile Maurice Bidermann et sa femme, l'acteur et chanteur Jean-Pierre Kalfon...

Emmanuelle Khanh était l'une des pionnières du prêt-à-porter dans les années 1960, elle avait imaginé un style pour les jeunes femmes de l'époque, avec des jupes à taille basse et des chemisiers à col long. Selon Didier Grumbach, "elle est la première styliste à utiliser son nom en 1971 pour griffer ses modèles, alors que jusque-là les stylistes restaient anonymes", raconte-t-il dans Histoires de mode (Ed. Regards). Styliste freelance jusqu'en 1970, Emmanuelle Khanh a collaboré avec de nombreuses maisons : Missoni, des boutiques comme Dorothée Bis ou Laura, Sam Rykiel, mari de Sonia. Elle a travaillé, en particulier, longtemps avec Cacharel. À partir de 1971, la créatrice lance des vêtements de ski, doudounes, parapluies, fourrure sous sa griffe éponyme. Elle ose même faire défiler ses mannequins sur des patins à glace. Elle arrête ses activités après une faillite, "douloureuse", en 1997.

La créatrice avait épousé en 1957 le designer Quasar Khanh, mort en juin 2016.

Thomas Montet