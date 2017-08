Obsèques de Christian Millau : Les étoilés et ses proches lui disent adieu

Les obsèques de Christian Millau, critique gastronomique à l'initiative du guide Gault & Millau, se sont déroulées ce mercredi 16 août en la basilique du Perpétuel Secours, dans le 11e arrondissement de Paris. Celui qui fut aussi écrivain et grand reporter est mort le 5 août à l'âge de 88 ans, dix-sept ans après la disparition de son ancien complice Henri Gault avec lequel il distribuait les fameuses toques rouges, signe d'excellence de leur guide comme le sont les étoiles du Guide Michelin, aux grands chefs.

Parmi les personnalités présentes aux funérailles, il était facile de reconnaître Marc Veyrat avec son chapeau noir. Le grand chef a par deux fois obtenu trois étoiles au Michelin et la note de 20/20 au Gault & Millau. À ses côtés, d'autres toqués comme Michel Guérard (Les Prés d'Eugénie dans les Landes, trois étoiles au Guide Michelin), Georges Blanc (trois étoiles au Michelin et quatre toques au Gault & Millau), Jacques Maximin (deux fois trois étoiles) et Michel Trama (deux étoiles). Les proches d'Henri Millau ont également pu compter sur la présence de l'éditorialiste Yves Thréard.

Dans sa dépêche, l'AFP rappelle que "Christian Millau et son confrère Henri Gault, mort en 2000, ont dépoussiéré à la fin des années 1960 les codes de la critique gastronomique incarnée alors par le tout-puissant Guide Michelin. (...) Ils récidiveront en s'attaquant cette fois à la gastronomie traditionnelle en lançant le courant de la Nouvelle Cuisine, prenant la défense d'une gastronomie plus allégée et mettant en avant les talents et l'inventivité des cuisiniers". En 1992, Christian Millau prenait sa retraite gastronomique et se consacrait alors, avec succès, à l'écriture.

Il est décédé chez lui à Saint-Mandé, en région parisienne.