Obsèques de Keith Flint (The Prodigy) : les larmes de son épouse Mayumi Kai

Des larmes et des fleurs, mais aussi de la musique et des fans à l'allure punk. Les obsèques de Keith Flint, chanteur et danseur charismatique de The Prodigy, immense groupe d'électro britannique, se sont déroulées jeudi 29 mars 2019. En l'église St Mary de Bocking, dans l'Essex, la région où il habitait quand il n'était pas en tournée dans le monde entier, des dizaines de personnes étaient réunies pour saluer l'artiste.

Le cortège a traversé le petit village de campagne où des centaines de fans avaient fait le déplacement. Beaucoup arborait une coupe punk décolorée comme leur idole où son costume aux couleurs du drapeau du Royaume-Uni. La musique résonnait fort et beaucoup dansait. D'autres pleuraient en se serrant dans les bras.

La DJ japonaise Mayumi Kai, épouse du défunt, est arrivée en larmes. Elle était séparée depuis quelques années de Keith Flint. Le couple s'était marié en 2006 et s'était installé dans l'Essex. À ses côtés, Liam Howlett, tête pensante de The Prodigy, et meilleur ami de Keith. Ils devaient repartir en tournée ces jours-ci et The Prodigy programmé au festival de Glastonbury, sans doute le plus prestigieux festival anglais. Liam était soutenu dans cette épreuve par son épouse, Natalie Appleton. La soeur de cette dernière, Nicole Appleton, était également présente - toutes deux faisaient partie du girls band All Saints. Nicole, qui fut l'épouse de Liam Gallagher, était avec leur fils Gene (17 ans).

Le cercueil a pénétré dans l'église au son du titre Aerials du groupe de rock américain System of a Down.

Keith Flint a mis fin à ses jours le 4 mars dans sa maison de North End. Ses voisins se souviennent d'un homme adorable et très apprécié dans la région. Selon le coroner, il s'est pendu. Il avait 49 ans. Le dernier album de The Prodigy, No Tourits, est sorti cet automne et s'était classé en tête des charts britanniques.