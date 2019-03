Mort de Keith Flint (The Prodigy) : Le chanteur s'est pendu

L'excentrique danseur et chanteur du groupe The Prodigy, Keith Flint, a été retrouvé mort le 4 mars 2019. Il avait seulement 49 ans et devait repartir en tournée. Lundi 11 mars, le bureau du coroner a tenu une courte conférence de presse à Chelmsford dans l'Essex pour dévoiler ses premières conclusions : le chanteur s'est pendu.

Lynsey Chaffe, assistante du coroner, a déclaré : "Le 4 mars 2019, un homme de 49 ans a été retrouvé inconscient à son domicile. Une ambulance a été appelée et les secours ont trouvé M. Flint sans vie. La police était sur place, tous les protocoles ont été respectés et nous pouvons établir que le décès n'est pas d'origine criminelle. Un examen post-mortem a été réalisé le 6 mars à hôpital Broomfield par le docteur Lower qui a conclu, pour le moment, à une mort par pendaison. Nous attendons les résultats d'analyses toxicologiques." Les conclusions définitives seront rendues le 23 juillet.

Un gros dur au coeur brisé

Ces derniers jours, The Sun a fait de nouvelles révélations sur Keith Flint. Séparés depuis quelques années de son épouse, la DJ japonaise Mayumi Kai, il a passé deux ans en couple avec Faye Kelbie, 43 ans. Cette mère de trois enfants dirige une clinique dermatologique dans l'Essex. Elle serait "dévastée" par la mort de Keith Flint selon The Sun. Ils se seraient séparés en raison des fréquentes absences de Flint qui tournait beaucoup avec The Prodigy. Quelques jours avant de se suicider, le chanteur aurait sans succès tenté de la reconquérir.

The Prodigy a publié son dernier album, No Tourists, en novembre. Le disque s'est classé en tête des charts britanniques. Le groupe rentrait d'une série de concerts en Australie et devait repartir sur les routes. The Prodigy était notamment programmé au prestigieux festival anglais de Glastonbury cet été.

Dimanche 10 mars, Liam Howlett, cerveau musical de The Prodigy, a remercié les fans de leur soutien dans cette épreuve. Liam et Keith étaient meilleurs amis, presque frères : "Merci à tous pour vos hommages, ils nous ont beaucoup touchés et nous ont permis de tenir cette semaine."