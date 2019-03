Mort de Keith Flint : Le chanteur de The Prodigy se serait suicidé

Keith Flint a été retrouvé mort ce lundi 4 mars 2019 par les autorités. Le chanteur du groupe The Prodigy était seul à son domicile de Great Dunmow dans l'Essex, en Angleterre. La police n'a pas encore révélé la cause de cette mort prématurée.

Liam Howlett, le cerveau musical de The Prodigy, a rendu hommage à son complice dans un post publié sur le compte Instagram du groupe. Pour lui, Keith s'est suicidé : "L'info est vraie. J'arrive pas à croire que j'écris ça mais notre frère Keith s'est suicidé ce week-end. Je suis sous le choc et super en colère. J'ai du mal à comprendre et j'ai le coeur brisé." Sur Twitter, le groupe a posté un autre message sans mention de la cause du décès, qui reste à confirmer : "C'est profondément choqués et avec une grande tristesse que nous vous confirmons la mort de notre frère et meilleur ami Keith Flint. Un véritable pionnier, innovateur, une légende. Il nous manquera pour toujours."

Selon le Daily Mail, l'épouse de Keith Flint, la DJ japonaise Mayumi Kai, serait actuellement en tournée dans son pays natal. Les deux artistes s'étaient mariés en 2006 en présence de nombreuses stars anglaises comme Liam Gallagher. Keith Flint avait expliqué trois ans après leurs noces que Mayumi l'avait sauvé d'une vie de drogues. Le couple vivait à la campagne, où Keith avait restauré le pub local.

En novembre 2018, The Prodigy a publié No Tourists, un huitième album et le septième à se classer numéro 1 des charts au Royaume-Uni : une performance qui le hisse au niveau d'Elton John, Paul McCartney, Coldplay et George Michael. The Prodigy était attendu cet été sur la scène de Glastonbury, l'un des plus grands festivals anglais.