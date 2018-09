Obsèques de Marceline Loridan-Ivens : Dernier adieu avec Sandrine Kiberlain

Comme annoncé par la famille de Marceline Loridan-Ivens, les obsèques de la cinéaste et écrivain décédée le 18 septembre 2018 à l'âge de 90 ans se sont déroulées au cimetière du Montparnasse, à Paris, le vendredi 21 septembre 2018.

Camarade de déportation de Simone Veil pendant la Seconde Guerre mondiale dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, Marceline Loridan-Ivens était considérée comme une "amie indéfectible" de celle qui a fait son entrée au Panthéon en juillet dernier avec son époux Antoine. C'est en ces mots que l'un des deux fils de Simone Veil, Jean Veil, avait décrit Marceline Loridan-Ivens auprès de l'AFP, lors de l'annonce de sa disparition. "C'était une camarade de déportation de maman, cet épisode de leur vie si difficile avait fait d'elles des amies indéfectibles, avait-il réagi. Marceline était quelqu'un qui avait une vitalité exceptionnelle. On avait gardé, les uns et les autres, des relations quasiment filiales. Mon frère et moi étions très proches d'elle, sa présence était importante pour nous." Jean Veil et son frère Pierre-François ont tous les deux assisté aux obsèques.

La cérémonie funèbre s'est déroulée à partir de 15 heures, en présence également de l'actrice Sandrine Kiberlain, qui a prononcé quelques mots devant la dépouille de la défunte, mais aussi de la jeune chanteuse Camélia Jordana, de la maire de Paris Anne Hidalgo et de l'actrice Anouk Aimée. Malgré leur absence, Carla et Nicolas Sarkozy ont adressé un bouquet de fleurs agrémenté d'un délicat mot. Egalement présente, l'écrivain Caroline Fourest a publié un long message sur Facebook à l'issue de la cérémonie.