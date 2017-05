Okja avec Jake Gyllenhaal : Sifflets, bugs... Netflix rate ses débuts à Cannes

Dans le même temps, l'équipe d'Okja se présentait au traditionnel photocall. Sous les nuages qui en disaient long sur l'ambiance de cette drôle de matinée, les stars telles que le barbu et toujours charmeur Jake Gyllenhaal, la mystique Tilda Swinton, la pétillante Lily Collins ou encore Paul Dano ont pris la pose autour du réalisateur sud-coréen. En conférence de presse, ce dernier a tenu à répondre à Pedro Almodovar, qui clamé haut et fort qu'il ne donnerait pas la Palme d'or à un film qui ne sortirait pas en salles. "Il peut dire ce qu'il veut, je suis heureux d'avoir mon film ici ce soir. Je suis fan de Pedro quoi qu'il arrive, en bien ou en mal, ça me plaît", a assuré le cinéaste à qui Netflix a confié "un budget important et une liberté totale pour toutes les phases du tournage et du montage". De son côté, Tilda Swinton est également montée au créneau, expliquant qu'il y avait "de la place pour toute chose" à Cannes.

L'histoire d'Okja : Pendant dix années idylliques, la jeune Mija s'est occupée sans relâche d'Okja, un énorme animal au grand coeur, auquel elle a tenu compagnie au beau milieu des montagnes de Corée du Sud. Mais la situation évolue quand une multinationale familiale capture Okja et le transporte jusqu'à New York où Lucy Mirando, la directrice narcissique et égocentrique de l'entreprise, a de grands projets pour le cher ami de la jeune fille. Sans tactique particulière, mais fixée sur son objectif, Mija se lance dans une véritable mission de sauvetage.

Sur Netflix à partir du 28 juin 2017.